  4. Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld: Nach Insolvenz von Fensterbauer in Elsnigk - IG Metall kritisiert „Abtauchen der Geschäftsführung“

Die Beschäftigten der OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk im Osternienburger Land fordern eine Zukunft für ihre Arbeitsplätze. Das erklärt die Gewerkschaft IG Metall in einer Presseinformation.

22.12.2025, 09:46
Die Fensterbauer von Elsnigk wollen Klarheit.
Die Fensterbauer von Elsnigk wollen Klarheit. Foto: IG Metall

Elsnigk/MZ. - Die Beschäftigten der OL Produktionsgesellschaft in Elsnigk im Osternienburger Land fordern eine Zukunft für ihre Arbeitsplätze. Das erklärt die Gewerkschaft IG Metall in einer Presseinformation.