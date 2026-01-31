Wo ist Bedarf für Heime, wo nicht? Der Burgenlandkreis will mithilfe eines landesweiten Pilotprojekts seine Planung zur Altenbetreuung verbessern. Wofür das Programm perspektivisch noch genutzt werden soll.

Land gibt Geld: Wie eine „Datenkrake“ die Pflege in und um Weißenfels verbessern soll

Den Burgenlandkreis hat Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne bei der Vorführung des „digitalen Pflegezwillings“ auf der Sachsen-Anhalt-Karte sofort gefunden. Auch Projektleiter Alexander Röhrs und Landrat Götz Ulrich (v.l.n.r.) hatten bei der Präsentation viel Freude.

Naumburg/Weißenfels/MZ. - „Der Burgenlandkreis ist wieder mal Vorreiter“, leitete Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag ihre Begrüßungsrede im Naumburger Landratsamt ein. Dort übergab die Sozial- und Gesundheitsministerin Sachsens-Anhalts einen Förderbescheid in Höhe von rund 960.000 Euro an Landrat Götz Ulrich (CDU), wobei das Geld zur Hälfte vom Land und von den Pflegekassen stamme. Nicht von ungefähr, denn die Mittel finanzieren das Modellprojekt „digitaler Pflegezwilling“, eine neuartige Datenbank, die die Pflege- und Sozialplanung im Burgenlandkreis verbessern soll.