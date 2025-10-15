Der Verein „Bunte Hände“ lädt wieder zur Baby-, Kinder- und Frauensachenbörse ins Dorfgemeinschaftshaus Königerode ein. Warum die Börse in diesem Jahr später stattfindet und was mit den Erlösen vergangener Veranstaltungen alles umgesetzt werden konnte.

Stöbern für den guten Zweck – wie durch eine Kleiderbörse Projekte für Kinder in Harzgerode umgesetzt werden

Zweimal im Jahr verwandelt der Verein „Bunte Hände“ das Dorfgemeinschaftshaus Königerode in ein Kaufhaus.

Harzgerode/Königerode/MZ. - Normalerweise hätte sie um diese Zeit längst stattgefunden: die beliebte Baby-, Kinder- und Frauensachenbörse des in Harzgerode ansässigen Vereins „Bunte Hände“. Dass es noch keine gab, ist kein schlechtes Zeichen; ihre Fans müssen sich nur noch etwas Geduld haben. Erst am Samstag, 15. November, ist das Dorfgemeinschaftshaus in Königerode wieder ein Kaufhaus.