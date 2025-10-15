Im Mai 2026 findet in Stöbnitz der erste „Weinathlon“ statt. Fitnessstudiochef Tobias Moses und Winzer Lars Reifert kombinieren sportliche Herausforderung mit regionalem Wein-Erlebnis.

Tobias Moses von „Sport im Geiseltal“ aus Stöbnitz (M.) und Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert (r.) bereiten den ersten Weinathlon, einen Spaßlauf für Genießer, vor. Die Geiseltaler Weinprinzessin Luisa Weichert (l.) schenkt beiden schon mal ein Glas vom heimischen Rebensaft ein.

Stöbnitz/MZ. - Fernsehen bildet doch. In der Sendung „Das Duell um die Welt“ bestritten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den „Médoc Marathon“ in Frankreich. Dieser spezielle Marathon ist bekannt dafür, dass statt Wasser- auch Wein-Verkostungsstände entlang der Strecke stehen. Ein Teammitglied vom Fitnessstudio „Sport im Geiseltal“ in Stöbnitz sah das und dachte, das können wir doch auch. Chef Tobias Moses war ebenso begeistert wie Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert. Daher laden beide nun zum ersten „Weinathlon“ am Geiseltalsee ein. Anmelden kann man sich dafür jetzt schon. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Auch sind die Tickets jetzt noch günstiger.