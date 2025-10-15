Mai 2026 in Stöbnitz Sport, Wein und Kostüme – Geiseltalsee bekommt ersten „Weinathlon“
Im Mai 2026 findet in Stöbnitz der erste „Weinathlon“ statt. Fitnessstudiochef Tobias Moses und Winzer Lars Reifert kombinieren sportliche Herausforderung mit regionalem Wein-Erlebnis.
Stöbnitz/MZ. - Fernsehen bildet doch. In der Sendung „Das Duell um die Welt“ bestritten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den „Médoc Marathon“ in Frankreich. Dieser spezielle Marathon ist bekannt dafür, dass statt Wasser- auch Wein-Verkostungsstände entlang der Strecke stehen. Ein Teammitglied vom Fitnessstudio „Sport im Geiseltal“ in Stöbnitz sah das und dachte, das können wir doch auch. Chef Tobias Moses war ebenso begeistert wie Geiseltalsee-Winzer Lars Reifert. Daher laden beide nun zum ersten „Weinathlon“ am Geiseltalsee ein. Anmelden kann man sich dafür jetzt schon. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Auch sind die Tickets jetzt noch günstiger.