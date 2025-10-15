An der Kreuzung Triftweg und Teichstraße in Roitzsch hat es am Dienstag, 14. Oktober, einen schweren Unfall gegeben.

Skoda kracht in Roitzsch gegen einen Kia - Eine Leichtverletzte und 16.000 Euro Sachschaden

Roitzsch/MZ. - An der Kreuzung Triftweg und Teichstraße in Roitzsch hat es am Dienstag, 14. Oktober, einen schweren Unfall gegeben. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Nach Angaben der Beamten hatte eine 48-jährige Skoda-Fahrerin gegen 16.50 Uhr die Teichstraße in Richtung der Kreuzung Triftweg/Roitzscher Straße/ Teichstraße befahren. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Fahrerin eines Kia, die auf dem Triftweg in Fahrtrichtung August-Bebel-Straße unterwegs war.

Die 61-jährige Kia-Fahrerin wurde verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte es nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.