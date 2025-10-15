Zeitz/MZ - Aufgrund eines technischen Bearbeitungsfehlers bei der PVG Burgenlandkreis mbH sind momentan 669 Deutschlandtickets von Schülern deaktiviert, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Bei etwaigen Kontrollen würden die Tickets als gesperrt angezeigt. Die betroffenen Karteninhaber könnten aber weiterhin in den Bussen der PVG fahren, heißt es. Das Unternehmen arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems und der Aufhebung der Sperrungen, die aufgrund der technischen Übertragungszeiten bis zu vier Werktage in Anspruch nehmen könnten. Anschließend könne jeder Schüler sein Ticket wieder entsperren, indem das Ticket auf ein Kontrollgerät in den Fahrzeugen des MDV-Verbundes sowie bei der Deutschen Bahn deutschlandweit gelegt wird.

Fahrgäste können sich bei Fragen oder Problemen an die PVG unter der Telefonnummer 03443/46 07 16 wenden.

Die Geschäftsleitung der PVG Burgenlandkreis mbH entschuldigt sich bei allen Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten und den entstandenen zusätzlichen Aufwand.