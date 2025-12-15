Als Konditormeister reiste Manfred Podlesny um die Welt, kam mit den Großen der Unterhaltungsbranche zusammen, mit Sportlern und Staatsoberhäuptern. Jetzt, mit über 80, ist er nach Quedlinburg gezogen. Warum, was er von der Stadt und ihren Cafés hält und für wen er schon gebacken hat.

Torten für die Queen: Starkonditor entdeckt im Ruhestand den Harz für sich

Der Berliner Konditormeister Manfred Podlesny hat in seinem Berufsleben für zahlreiche Prominente gebacken. Seit ein paar Monaten lebt er in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Für Manfred Podlesny ist es der erste Advent in Quedlinburg. Und er war gleich wieder mittendrin im Geschehen – so wie er es sein ganzes Berufsleben lang war. Die ersten drei Adventswochenenden verbrachte der Konditormeister in der Lebkuchenstadt in der Pölkenstraße, verzierte ein Lebkuchenherz nach dem anderen. „So ganz loslassen – das geht nicht“, sagt der Wahl-Quedlinburger. Nicht mal mit weit über 80. Den wenigsten Besuchern dürfte dabei bewusst gewesen sein, wen sie vor sich gehabt haben: jemanden, der schon für die ehemalige Königin gebacken hat, Elisabeth II.