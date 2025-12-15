Lützen/MZ - Ein offenbar sturzbetrunkener Autofahrer ist von der Polizei auf der A38 nahe der Anschlussstelle Lützen gestoppt worden. Laut den Beamten war der Mann in seinem Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag anderen Autofahrern bereits nahe der Anschlussstelle Eisleben aufgefallen und gemeldet worden: Dort habe er wiederholt stark beschleunigt und wieder abgebremst. Zudem sei er in Schlangenlinien über mehrere Spuren gefahren und dabei beinahe sowohl mit der linken als auch mit der rechten Leitplanke kollidiert. Bei der Kontrolle bei Lützen musste sich der 50-jährige Ukrainer den Angaben zufolge beim Aussteigen am Lenkrad sowie am Auto festhalten, um nicht zu stürzen. Da der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, musste er im Weißenfelser Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem sei sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden.