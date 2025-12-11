Die Lebkuchenstadt in der Pölkenstraße in Quedlinburg erfreut sich großer Beliebtheit. Auch im nächsten Jahr soll es wieder eine geben. Wie die Stadt gewachsen ist und warum man sich jetzt beeilen muss, um sie noch bewundern zu können.

Quedlinburg/MZ. - Wohnhäuser stehen neben Geschäftshäusern, alle zuckersüß geschmückt. Und Menschen über Menschen sind unterwegs. Die Stadt ist rappelvoll. Was an den ersten drei Adventswochenenden auf Quedlinburg im Großen zutrifft, zeigt sich auch im Kleinen: in der Lebkuchenstadt in der Pölkenstraße. Nach zwei von drei Wochenenden, an denen die Miniaturstadt aus Lebkuchen besichtigt werden konnte, steht deshalb fest: Im kommenden Jahr wird es nicht nur eine Neuauflage geben.