Denkmal im Welterbe Neuer Stadtplatz am Mühlgraben: Quedlinburg gestaltet Außengelände des Kaiserhofs - das sind die Pläne

Die Stadt Quedlinburg investiert weiter in den Erhalt des historischen Kaiserhofs. Mit der Sanierung der Orangerie und der Gestaltung des Außengeländes entsteht ein neuer Treffpunkt mitten in der Altstadt. Das ist dazu bereits bekannt.

Von Petra Korn Aktualisiert: 02.10.2025, 10:10
Mit Städtebaufördergeld hat die Stadt Quedlinburg zuletzt das Dach und die Fassade des Kaiserhofs gesichert. Nun ist ein weiteres Projekt geplant.
Mit Städtebaufördergeld hat die Stadt Quedlinburg zuletzt das Dach und die Fassade des Kaiserhofs gesichert. Nun ist ein weiteres Projekt geplant. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg wird den Verein zum Erhalt des Kaiserhofes auch weiterhin bei dessen Engagement unterstützen, das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der Pölle zu bewahren und wiederzubeleben.