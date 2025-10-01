Denkmal im Welterbe Neuer Stadtplatz am Mühlgraben: Quedlinburg gestaltet Außengelände des Kaiserhofs - das sind die Pläne
Die Stadt Quedlinburg investiert weiter in den Erhalt des historischen Kaiserhofs. Mit der Sanierung der Orangerie und der Gestaltung des Außengeländes entsteht ein neuer Treffpunkt mitten in der Altstadt. Das ist dazu bereits bekannt.
Aktualisiert: 02.10.2025, 10:10
Quedlinburg/MZ. - Die Stadt Quedlinburg wird den Verein zum Erhalt des Kaiserhofes auch weiterhin bei dessen Engagement unterstützen, das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der Pölle zu bewahren und wiederzubeleben.