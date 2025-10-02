weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Elektromobilität und Ladeinfrastruktur: Zwischen Hürden und Aufbruch: So entwickelt sich die E-Mobilität in Halle

Eil
Volksverhetzende Rufe bei Oktoberfest: Rassismus auf Feier an Polizei-Schule in Aschersleben?
Volksverhetzende Rufe bei Oktoberfest: Rassismus auf Feier an Polizei-Schule in Aschersleben?

Elektromobilität und Ladeinfrastruktur Zwischen Hürden und Aufbruch: So entwickelt sich die E-Mobilität in Halle

Halle hat ein Elektromobilitätskonzept erarbeitet und sieht viele Herausforderungen – von Ladeinfrastruktur bis geringe Kaufkraft. Wie Autohäuser die Entwicklung in Halle einschätzen.

Von Isabell Sparfeld 02.10.2025, 12:00
Steffen Brauer ist im Volkswagen Zentrum Halle für Experte für E-Mobilität.
Steffen Brauer ist im Volkswagen Zentrum Halle für Experte für E-Mobilität. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Wer ein neues Auto kaufen will, steht heute vor der Frage, ob Verbrenner oder Elektro. Ab 2035 sollen voraussichtlich keine neuen Pkw zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Doch wie präsent ist der Wandel in Halle?