Halle hat ein Elektromobilitätskonzept erarbeitet und sieht viele Herausforderungen – von Ladeinfrastruktur bis geringe Kaufkraft. Wie Autohäuser die Entwicklung in Halle einschätzen.

Zwischen Hürden und Aufbruch: So entwickelt sich die E-Mobilität in Halle

Steffen Brauer ist im Volkswagen Zentrum Halle für Experte für E-Mobilität.

Halle (Saale)/MZ. - Wer ein neues Auto kaufen will, steht heute vor der Frage, ob Verbrenner oder Elektro. Ab 2035 sollen voraussichtlich keine neuen Pkw zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Doch wie präsent ist der Wandel in Halle?