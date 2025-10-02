Nach dem Brand des Raguhner Bahnhofs hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Diese werden inzwischen für 13 Brandstiftungen verantwortlich gemacht. Welche konkret, wurde nun erstmalig benannt.

Tatverdächtige in U-Haft packen aus - Haben Blaulicht-Fotografen auch Brände in Sachsen gelegt?

Mehrere Feldbrände sollen die Verdächtigen gelegt haben.

Bitterfeld/MZ. - Die beiden Männer, die nach dem Brand des Raguhner Bahnhofsgebäudes als Tatverdächtige festgenommen wurden und inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt sitzen, sollen für mindestens 13 Brände dringend tatverdächtig sein. Dies ist laut Robin Schönherr von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau das Ergebnis der bisherigen Vernehmungen der Verdächtigen.