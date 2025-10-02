Der Mann war mit seinem Auto auf der B184 ohne Licht unterwegs und geriet damit ins Visier der Polizei.

Dessau-Roßlau/MZ. - Polizisten des Polizeireviers Dessau-Roßlau haben am Mittwoch, 1. Oktober, einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Den Beamten war gegen 19.15 Uhr einen Ford aufgefallen, der ohne Licht die B184 von Dessau in Richtung Roßlau befuhr. Kurz vor dem Ortseingang Roßlau wurde das Auto gestoppt und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 40-jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille.

Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt im Polizeirevier Dessau-Roßlau durchführte. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.