Ein lauter Knall erschütterte am 17. September den Magdeburger Stadtteil Stadtfeld Ost – sogar eine Autoscheibe zersplitterte. Nun konnte der Vorfall geklärt werden.

Magdeburg. – Die Ursache des lauten Knalls in der Ebendorfer Straße in Magdeburg am 17. September, bei dem sogar eine Autoscheibe zersplitterte, ist ermittelt, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein 20-Jähriger mehrere Schüsse mit einer Soft-Air-Waffe abgegeben. Dabei, so die Polizei weiter, soll er gezielt Lieferdienstfahrer ins Visier genommen haben. Das Motiv des Täters sei momentan noch Bestandteil der Ermittlungen.

Lieferdienstfahrer in Magdeburg mit Soft-Air-Waffe beschossen

Mitte September war ein 24-jähriger Lieferdienstmitarbeiter gegen 19.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Schillerstraße unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall vernommen habe.

Kurz darauf habe der junge Mann eine Berührung an seinem linken Jackenärmel mitbekommen und dort eine Beschädigung festgestellt.

In unmittelbarer Nähe sei dem 24-Jährigen außerdem eine zersplitterte Seitenscheibe eines geparkten Pkw aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte.