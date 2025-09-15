Auch in diesem Jahr würdigt die Stadt Quedlinburg besonderes ehrenamtliches Engagement mit der Verleihung von Ehrenamtstalern. Wer die drei Ausgezeichneten sind, und wofür sie geehrt wurden.

Einsatz mit Herzblut: Wer den Ehrenamtstaler der Stadt Quedlinburg erhält

Sind durch Oberbürgermeister Frank Ruch (hinten) mit dem Ehrenamtstaler 2025 geehrt worden: Rüdiger Mertsch (r.), der Verein Kaiserfrühling Quedlinburg - vertreten durch drei Mitglieder (Mitte) - und der Verein für den Erhalt des Kaiserhofes, für den Vorsitzender Uwe Tyka (l.) die Ehrung entgegennahm.

Quedlinburg/MZ. - Sie werden für ein besonderes ehrenamtliches Engagement verliehen: die Ehrenamtstaler der Stadt Quedlinburg, Porzellanmedaillen nach einem Entwurf des Quedlinburger Bildhauers Wolfgang Dreysse in einem handgefertigten Kästchen. Weil sie etwas Besonderes bleiben sollen, werden nur drei im Jahr vergeben, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).