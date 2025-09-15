Besondere Auszeichnung im Harz Einsatz mit Herzblut: Wer den Ehrenamtstaler der Stadt Quedlinburg erhält
Auch in diesem Jahr würdigt die Stadt Quedlinburg besonderes ehrenamtliches Engagement mit der Verleihung von Ehrenamtstalern. Wer die drei Ausgezeichneten sind, und wofür sie geehrt wurden.
15.09.2025, 11:00
Quedlinburg/MZ. - Sie werden für ein besonderes ehrenamtliches Engagement verliehen: die Ehrenamtstaler der Stadt Quedlinburg, Porzellanmedaillen nach einem Entwurf des Quedlinburger Bildhauers Wolfgang Dreysse in einem handgefertigten Kästchen. Weil sie etwas Besonderes bleiben sollen, werden nur drei im Jahr vergeben, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).