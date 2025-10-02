Kay Sommerfeld hat bei einer Feierstunde in Halle seinen Meisterbrief erhalten. Seit Mai ist der dreifache Familienvater für den Tüv Nord als Kfz-Gutachter unterwegs.

Peissen/MZ. - Kay Sommerfeld ist unter den 139 Gästen gewesen, die bei der diesjährigen Feierstunde der Handwerkskammer Halle im Steintor-Varieté ihren Meisterbrief in Empfang nehmen konnten – als einziger neuer Meister aus dem Altkreis Bernburg. Seit Mai ist der 33-jährige Kraftfahrzeugtechniker, der seit 2019 mit seiner Familie in Peißen lebt, als Gutachter für den Tüv Nord tätig, hat neben der privaten damit auch berufliche Erfüllung gefunden.