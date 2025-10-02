Eil
Handwerk Der Jungmeister aus Peißen begutachtet Unfallwagen
Kay Sommerfeld hat bei einer Feierstunde in Halle seinen Meisterbrief erhalten. Seit Mai ist der dreifache Familienvater für den Tüv Nord als Kfz-Gutachter unterwegs.
02.10.2025, 12:07
Peissen/MZ. - Kay Sommerfeld ist unter den 139 Gästen gewesen, die bei der diesjährigen Feierstunde der Handwerkskammer Halle im Steintor-Varieté ihren Meisterbrief in Empfang nehmen konnten – als einziger neuer Meister aus dem Altkreis Bernburg. Seit Mai ist der 33-jährige Kraftfahrzeugtechniker, der seit 2019 mit seiner Familie in Peißen lebt, als Gutachter für den Tüv Nord tätig, hat neben der privaten damit auch berufliche Erfüllung gefunden.