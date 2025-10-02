Eil
Was bedeutet das neue Landesbestattungsgesetz für den Saalekreis? Omas Asche an der Halskette - Wer das kritisiert und warum
Sachsen-Anhalt hat das Bestattungsgesetz modernisiert. Es geht unter anderem um Erinnerungsstücke aus Totenasche, die Beisetzung der Sternenkinder und die Aufhebung der Sargpflicht. Wie die Menschen im Saalekreis darauf reagieren.
02.10.2025, 12:00
Merseburg/MZ. - Der Landtag von Sachsen-Anhalt beschloss ein neues Bestattungsgesetz. Danach haben Eltern, die ihr Kind sehr früh in der Schwangerschaft verlieren, ein Recht auf eine Bestattung. Es geht dabei also um sogenannte Sternenkinder.