weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Was bedeutet das neue Landesbestattungsgesetz für den Saalekreis?: Omas Asche an der Halskette - Wer das kritisiert und warum

Eil
Volksverhetzende Rufe bei Oktoberfest: Rassismus auf Feier an Polizei-Schule in Aschersleben?
Volksverhetzende Rufe bei Oktoberfest: Rassismus auf Feier an Polizei-Schule in Aschersleben?

Was bedeutet das neue Landesbestattungsgesetz für den Saalekreis? Omas Asche an der Halskette - Wer das kritisiert und warum

Sachsen-Anhalt hat das Bestattungsgesetz modernisiert. Es geht unter anderem um Erinnerungsstücke aus Totenasche, die Beisetzung der Sternenkinder und die Aufhebung der Sargpflicht. Wie die Menschen im Saalekreis darauf reagieren.

Von Diana Dünschel 02.10.2025, 12:00
Auf dem Stadtfriedhof Merseburg gibt es schon lange eine Grabstätte für Sternenkinder. Jetzt wurde das auf rechtlich sichere Füße gestellt.
Auf dem Stadtfriedhof Merseburg gibt es schon lange eine Grabstätte für Sternenkinder. Jetzt wurde das auf rechtlich sichere Füße gestellt. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Der Landtag von Sachsen-Anhalt beschloss ein neues Bestattungsgesetz. Danach haben Eltern, die ihr Kind sehr früh in der Schwangerschaft verlieren, ein Recht auf eine Bestattung. Es geht dabei also um sogenannte Sternenkinder.