Sport-Highlight im Harz Spitzensport in Quedlinburg: 141 Badminton-Asse kämpfen in der Bodelandhalle um Titel
Quedlinburg wird zum Badminton-Hotspot: Die TSG GutsMuths richtet Anfang Januar die Norddeutsche Meisterschaft aus. Drei Tage lang wird die Bodelandhalle zur Bühne für Spitzensport. Unter den 141 Sportlern, die um Titel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft kämpfen, ist auch ein Lokalmatador der TSG.
29.12.2025, 10:00
Quedlinburg/MZ. - „Es ist ein Pflock, den wir hier in die Erde rammen können“, sagt Frank Müller, Abteilungsleiter Badminton der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg. Die Quedlinburger richten Anfang 2026 die Norddeutsche Meisterschaft im Badminton aus - und sind auch dabei.