Sport-Highlight im Harz Spitzensport in Quedlinburg: 141 Badminton-Asse kämpfen in der Bodelandhalle um Titel

Quedlinburg wird zum Badminton-Hotspot: Die TSG GutsMuths richtet Anfang Januar die Norddeutsche Meisterschaft aus. Drei Tage lang wird die Bodelandhalle zur Bühne für Spitzensport. Unter den 141 Sportlern, die um Titel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft kämpfen, ist auch ein Lokalmatador der TSG.