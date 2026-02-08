Mit einem Projekt für Studenten der HafenCity Universität Hamburg entsteht von der St.-Wiperti-Kirche Quedlinburg derzeit ein digitales Abbild aus Milliarden Messpunkten – präziser, als es ein menschliches Auge je erfassen könnte. Wofür es genutzt werden kann und soll.

Praxisprojekt für Studenten der HafenCity Universität Hamburg in St. Wiperti in Quedlinburg: Berit Miesner (r.) und Jasmin Voskuhl prüfen am Laserscanner Imager 5016, ob das Ergebnis des aktuellen Scans über das des vorherigen passt.

Quedlinburg/MZ. - Berit Miesner und Jasmin Voskuhl platzieren einen auf einem Stativ befestigten 3D-Laserscanner kurz vor dem Eingang zur Sakristei der St.-Wiperti-Kirche in Quedlinburg. „Wir nehmen die Sakristei und das Seitenschiff auf. Der Laser scannt sie mit ganz vielen Punkten“, erklärt Jasmin Voskuhl, die wie Berit Miesner Geodäsie und Geoinformatik an der HafenCity Universität Hamburg studiert. Der Laserscanner messe Strecken, indem er Signale aussende, die reflektiert würden, zurückkämen, erklärt Klaus Mechelke, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Geodätischen Labor der HafenCity Universität.