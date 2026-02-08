weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Millionen-Raub von Gelsenkirchen hat Folgen bis nach Anhalt-Bitterfeld: Schließfach-Coup wirkt nach

Millionen-Raub von Gelsenkirchen hat Folgen bis nach Anhalt-Bitterfeld Schließfach-Coup wirkt nach

Nach dem Millionen-Raub in Gelsenkirchen fließen Erkenntnisse der Ermittler auch in die Sicherheitsstrategie der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld ein.

Von Jan Wätzold 08.02.2026, 12:00
Für die MZ öffnete der damalige Sparkassen-Vorstand Axel Koß 2012 den Schließfächer-Tresorraum im Keller der Bitterfelder Haupt-Filiale.
Für die MZ öffnete der damalige Sparkassen-Vorstand Axel Koß 2012 den Schließfächer-Tresorraum im Keller der Bitterfelder Haupt-Filiale. (Foto: Thomas RUTTKE)

Bitterfeld/MZ. - Wohin mit der Rolex von Tante Heidi? Was tun mit der Goldmünzen-Sammlung von Opa Gerd oder dem handschriftlichen Testament von Oma Reni? Während sich viele Leute bei diesen Fragen zuerst nach geeigneten Verstecken im eigenen Haus umschauen, raten Finanz- und Sicherheitsfachleute von derartigen Überlegungen ab. Stattdessen empfehlen sie Schließfächer. So auch die Mitarbeiter der Kreissparkasse (KSK) Anhalt-Bitterfeld.