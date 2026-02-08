Ein junger Mann hat betrunken einen Unfall in Aschersleben verursacht und ist vom Unfallort geflohen. Wie das Urteil im Amtsgericht nach seinem Widerspruch gegen den Strafbefehl ausfällt.

Nach Trunkenheitsfahrt und Fahrerflucht: Welche Konsequenzen jungen Ascherslebener jetzt erwarten

Mit mindestens 0,96 Promille hat ein junger Mann in Aschersleben einen Unfall gebaut und hat dann den Unfallort verlassen. Jetzt stand er dafür vor Gericht.

Aschersleben/MZ - Mindestens 0,96 Promille Alkohol hatte ein Mann im Blut, als er an einem Januartag 2022, kurz vor Mitternacht, mit einem Kleintransporter einen Unfall auf der Mehringer Straße in Aschersleben baute. Und weil er sich anschließend vom Unfallort unerlaubt entfernt hatte, gab es ein juristisches Nachspiel.