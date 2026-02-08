Kameras sollen Haupttorplatz sichern, aber aufgrund der Witterung verschiebt sich die Installation. Was passiert mit den Aufnahmen?

Überwachungskameras am Haupttorplatz sollen ab März in Betrieb gehen

Leuna/MZ. - Der Schneefall und die frostigen Temperaturen der vergangenen Wochen und Tage hat das Leben im öffentlichen Raum in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt. So auch in Leuna. „Wir sind witterungsbedingt noch nicht dazu gekommen“, sagt Matthias Schröter vom Fachbereich Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung der Gartenstadt.