Mehr als zwei Monate nach dem Absturz eines Rotorblatts bei Zieko liegt das tonnenschwere Teil noch immer auf dem Feld. Wie ein Verein den Vorfall einordnet und wie oft so etwas passiert.

Seit dem 1. Dezember liegt das abgestürzte Rotorblatt nahezu unverändert auf dem Feld.

Coswig/MZ - Mittlerweile ist es bereits mehr als zwei Monate her. In der Nacht zum 1. Dezember löst sich das Rotorblatt einer der Windkraftanlagen bei Zieko und stürzt herunter. Zunächst sorgt der Vorfall für viel Aufsehen in Coswig. Feuerwehr und Ordnungsamt begutachten die Unfallstelle und sichern sie ab, da anfangs nicht klar ist, ob von der defekten Anlage weitere Gefahren ausgehen.