  4. Gefälle wird zum Problem: Ungewöhnlicher Unfall in Osterfeld: Transporter klemmt zwischen Mauer und Haus

Die Polizei rückte Samstagabend nach Osterfeld aus.

08.02.2026, 17:15
Die Polizei rückte Samstagabend zu einem Unfall in Osterfeld aus. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Osterfeld/MZ - In Osterfeld hat Samstagabend die Fahrerin eines Transporters ihr Fahrzeug eingeklemmt. Laut Polizei habe sie den Transporter an einer Fahrbahnverengung am Töpfersberg zwischen einer Hauswand und einer Mauer festgesetzt, weil sie bei starkem Gefälle nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen sei. Es entstand Sachschaden. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz.