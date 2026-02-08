Osterfeld/MZ - In Osterfeld hat Samstagabend die Fahrerin eines Transporters ihr Fahrzeug eingeklemmt. Laut Polizei habe sie den Transporter an einer Fahrbahnverengung am Töpfersberg zwischen einer Hauswand und einer Mauer festgesetzt, weil sie bei starkem Gefälle nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen sei. Es entstand Sachschaden. Ein Bergungsunternehmen kam zum Einsatz.