Am Badeplatz von Bad Bibra soll mit viel Fördergeld ein Gebäude saniert werden, doch noch fehlen potenzielle Mieter für das geplante medizinische Versorgungszentrum. Was die Stadt dazu sagt.

Markantes und unter Denkmalschutz stehendes Gebäude in der Auenstraße 16 von Bad Bibra, daneben befindet sich der Sitz der VG An der Finne.

Bad Bibra. - Wie geht es weiter am historischen Badeplatz von Bad Bibra? Vergangenes Jahr hatte das Land rund 860.000 Euro Fördergeld für die denkmalgerechte Sanierung des Geländes um den alten Heilbrunnen in der Auenstraße bewilligt, wichtigstes Vorhaben neben dem Abriss nicht erhaltenswerter Gebäude: die Erneuerung des markanten Hauses Nummer 16. Maßgabe für die hohe Förderung war auch, dass in diesem ein medizinischer Bereich unterkommt, um die gesundheitliche Grundversorgung im ländlichen Raum abzusichern.