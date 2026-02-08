Beliebtes Fest Backen, basteln, Lagerfeuer: So unwiderstehlich endeten die Winterferien im Ökogarten Quedlinburg

Knusprig, warm und direkt aus dem Lehmbackofen: Brote verschiedener Sorten waren der heimliche Star des Winterbackfestes im Ökogarten Quedlinburg. Doch auch Bastelangebote, Rodelspaß und ein gemütliches Lagerfeuer lockten zum Ende der Winterferien zahlreiche Gäste an.