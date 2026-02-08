weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Beliebtes Fest: Backen, basteln, Lagerfeuer: So unwiderstehlich endeten die Winterferien im Ökogarten Quedlinburg

Beliebtes Fest Backen, basteln, Lagerfeuer: So unwiderstehlich endeten die Winterferien im Ökogarten Quedlinburg

Knusprig, warm und direkt aus dem Lehmbackofen: Brote verschiedener Sorten waren der heimliche Star des Winterbackfestes im Ökogarten Quedlinburg. Doch auch Bastelangebote, Rodelspaß und ein gemütliches Lagerfeuer lockten zum Ende der Winterferien zahlreiche Gäste an.

Von Petra Korn 08.02.2026, 17:15
Sylvia Zimmermann, die im Förderverein mitarbeitet, holt ein weiteres Brot aus dem Lehmbackofen im Ökogarten Quedlinburg.
Sylvia Zimmermann, die im Förderverein mitarbeitet, holt ein weiteres Brot aus dem Lehmbackofen im Ökogarten Quedlinburg. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Schwarzbierbrot mit Röstzwiebeln? Irisches Sodabrot? Oder doch lieber das Brot mit Cranberrys und Walnüssen? Beim Winterbackfest im Ökogarten in Quedlinburg ging am Samstagnachmittag, 7. Februar, alles - und mehr.