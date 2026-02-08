Wittenberg/MZ. - ÖPNV und Schülerverkehr sollen am heutigen Montag im Landkreis Wittenberg planmäßig starten. Das teilte die Kreisverwaltung am Sonntagmittag mit. Somit erfolgt der Schulstart nach den Winterferien voraussichtlich wie gewohnt.

Nach aktueller Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes bestehe aber weiterhin Glättegefahr, erklärt der Landkreis. Zeitweise könne es zu Schneegriesel oder leichtem Schneefall kommen, vor allem in den Nachtstunden zusätzlich zu überfrierender Nässe. Örtlich tritt Nebel mit eingeschränkter Sicht auf. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad, nachts teils leicht darunter. „Bitte bleiben Sie aufmerksam und planen Sie etwas mehr Zeit ein“, rät die Kreisverwaltung.

Straßen sind geräumt

Der Winterdienst habe dafür gesorgt, dass die Straßen in weiten Teilen gut befahrbar sind. „Von einzelnen Ausnahmen abgesehen ist die Verkehrslage stabil – auf dieser Grundlage wurde die Entscheidung getroffen, den ÖPNV und den Schülerverkehr planmäßig zu starten“, so der Kreis. Witterungsbedingt könne es aber vereinzelt zu Verspätungen kommen. „Wir beobachten die Lage weiter und informieren bei Änderungen zeitnah“, schreibt die Verwaltung.

In den letzten Tagen war, wie berichtet, das Streusalz in einigen Kommunen knapp geworden, sodass teils auf Sand umgestellt werden musste. Der Kreis hatte noch zum Ende der Woche angekündigt, nach Erkundungsfahrten über mögliche Einschränkungen beim Schülerverkehr am Montag beschließen zu wollen.

Seltene Wettersituation

Der Kreis hatte betont, dass die Wetterlage – Schnee und hin und wieder gefrierender Regen – eine „besondere Situation“, sei, die seit mehreren Jahren nicht mehr aufgetreten sei. Aktuelle Informationen zum ÖPNV und Abfallentsorgung gibt es auf www.landkreis-wittenberg.de.

Ausfälle im ÖPNV hatte es zuletzt zeitlich begrenzt oder an einigen Haltestellen gegeben. Weil die Müllabfuhr nicht fahren konnte, wurde diese am Freitag eingestellt. Betroffen waren alle Arten der Recyclingkette – von Rest- bis Sperrmüll. Die Abholungen sollen in den nächsten Tagen nachgeholt werden, die Entsorgungsunternehmen vergeben hierzu Ersatztermine.