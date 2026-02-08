Sebastian Weber ist Artist-in-Residence beim Kurt-Weill-Fest in Dessau. Wie der Zwei-Meter-Mann zum Tanz gekommen ist und worauf sich das Publikum freuen kann.

Von „Ella“ bis „Glitz“: Sebastian Weber und seine Company bringen Kurt-Weill-Fest in Bewegung

Dessau/MZ. - Wie alles anfing? In Kansas in den USA war Sebastian Weber Austauschschüler. Wenn Partys gefeiert wurden, sollte man immer ein Date haben, mit dem man hinging. Der Schüler aus Freiburg im Breisgau ging alleine – und alleine auch auf die Tanzfläche. „Da hatte ich den Ruf, der Tänzer zu sein“, lacht der 53-Jährige. Tänzer ist Weber bis heute – und der erste, der Artist-in-Residence beim Kurt-Weill-Fest in Dessau ist. Das feiert vom 27. Februar bis 15. März unter dem Motto „In Bewegung“.