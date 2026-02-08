weather schneeregen
  4. Deutsche Stiftung Denkmalschutz: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist treuer Unterstützer für Bauwerksretter im Landkreis

Mit 120.000 Euro förderte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 2025 die Bauarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Von Steffi Rohland 08.02.2026, 14:00
Die Kirche Sankt Jacobi in Riethnordhausen erhielt auch im vergangenen Jahr eine Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Riethnordhausen/MZ. - Bei der Rettung denkmalgeschützter Gebäude reicht oftmals nicht nur der Enthusiasmus des Eigentümers. Oftmals scheitert es am nötigen Geld. Engagierte Besitzer sanierungsbedürftiger Gebäude im Landkreis Mansfeld-Südharz hatten dabei auch im vergangenen Jahr einen verlässlichen Helfer.