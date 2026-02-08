Deutsche Stiftung Denkmalschutz Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist treuer Unterstützer für Bauwerksretter im Landkreis
Mit 120.000 Euro förderte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 2025 die Bauarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden im Landkreis Mansfeld-Südharz.
Riethnordhausen/MZ. - Bei der Rettung denkmalgeschützter Gebäude reicht oftmals nicht nur der Enthusiasmus des Eigentümers. Oftmals scheitert es am nötigen Geld. Engagierte Besitzer sanierungsbedürftiger Gebäude im Landkreis Mansfeld-Südharz hatten dabei auch im vergangenen Jahr einen verlässlichen Helfer.