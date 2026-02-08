Spezielle Geschichte(n) aus Zeitz Henker, Scharfrichter und Scheiterhaufen: Wann in Zeitz die letzte Hexe verbrannt wurde
Die Geschichte des ehemaligen Hauses Wasserberg 5 am Fuße des Wendischen Berges könnte von Abdeckerei und Strafjustiz berichten, aber auch Sagenhaftes erzählen. Worum es ging.
Zeitz/MZ. - Fester Bestandteil des Justiz- und Kriminalwesens früherer Jahrhunderte war der „Scharfrichter“, dem auch die gelegentliche Durchführung von Hinrichtungen verurteilter Delinquenten oblag. Historische Quellen – insbesondere die Kämmerei-Rechnungen des Zeitzer Ratsarchivs – belegen, dass die sogenannte „Schinderei“ oder „Scharfrichterei“ bereits Mitte des 16. Jahrhunderts am Schindergraben und damit unterhalb des einstigen Schinderberges, ddes heutigen Wendischen Berges ansässig war.