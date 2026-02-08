Im Rathaus freut man sich über die rege Beteiligung an der Wahl. Noch bis 18 Uhr kann das Kreuz gesetzt werden.

Zörbig - Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Zörbig geöffnet. Trotz der Tatsache, dass mit Matthias Egert (CDU) nur ein Kandidat zur Bürgermeisterwahl antritt, zeigt man sich im Rathaus zufrieden mit der bisherigen Wahlbeteiligung.

Von den insgesamt 941 versendeten Briefwahlunterlagen sind nach ersten Schätzungen bereits rund 830 wieder im Rathaus eingegangen. „Für Matthias Egert finde ich das fantastisch“, sagt Kathrin Sponholz, Sachbearbeiterin im Bereich Wahlen. Auch die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen wird nach ersten Eindrücken als rege eingeschätzt.