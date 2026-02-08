Am Gondelteich in der Wolfener Fuhneaue werden ab der nächsten Woche die Bauarbeiten fortgesetzt. Was das für Spaziergänger heißt.

Brücken zur Blumeninsel werden repariert - Was die Stadt in der Wolfener Fuhneaue plant

Auf der linken Seite des Gondelteichs wurde bereits die Böschung gesichert und saniert, die rechte Teichseite wird nun freigeschnitten.

Wolfen/MZ. - Am Gondelteich in der Wolfener Fuhneaue werden ab der nächsten Woche die Bauarbeiten fortgesetzt. Bereits im vergangenen Frühjahr hatte die Stadt begonnen, dort die Böschungen zu sanieren. Dies war auch mit Blick auf die erwarteten Besuchermassen zum Wolfener Stadtjubiläumsfest geschehen. Diese Arbeiten werden nun voraussichtlich vom 9. Februar bis zum 31. März fortgeführt.