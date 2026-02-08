weather schneeregen
  4. Bauarbeiten vor Start: Brücken zur Blumeninsel werden repariert - Was die Stadt in der Wolfener Fuhneaue plant

Am Gondelteich in der Wolfener Fuhneaue werden ab der nächsten Woche die Bauarbeiten fortgesetzt. Was das für Spaziergänger heißt.

Von Frank Czerwonn 08.02.2026, 14:00
Auf der linken Seite des Gondelteichs wurde bereits die Böschung gesichert und saniert, die rechte Teichseite wird nun freigeschnitten.
Auf der linken Seite des Gondelteichs wurde bereits die Böschung gesichert und saniert, die rechte Teichseite wird nun freigeschnitten. Foto: Stadt Bitterfeld-Wolfen

Wolfen/MZ. - Am Gondelteich in der Wolfener Fuhneaue werden ab der nächsten Woche die Bauarbeiten fortgesetzt. Bereits im vergangenen Frühjahr hatte die Stadt begonnen, dort die Böschungen zu sanieren. Dies war auch mit Blick auf die erwarteten Besuchermassen zum Wolfener Stadtjubiläumsfest geschehen. Diese Arbeiten werden nun voraussichtlich vom 9. Februar bis zum 31. März fortgeführt.