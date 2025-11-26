Um hunderte Meter Böschungen zu stabilisieren und Brücken zeitgemäß zu gestalten, nahm Bitterfeld-Wolfen im Naherholungsgebiet Fuhneaue viel Geld in die Hand. Das erste Fest ist bereits geplant.

Mehr als 500 Meter Böschung sind in der Fuhneaue in Wolfen saniert worden. Die Verantwortlichen sprechen von nachhaltiger Bauweise.

Wolfen/MZ. - Instabile Uferbereiche und Brücken, deren Zustand für Sorgenfalten sorgte: Die Fuhneaue in Wolfen ist nicht nur beliebtes Freizeitareal. Rund um die Veranstaltungsinsel wurde zudem der Sanierungsbedarf mit den Jahren immer deutlicher sichtbar.