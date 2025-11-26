weather starkbewoelkt
  4. Naherholungsort und Veranstaltungszentrum: Marode Brücken und instabile Böschungen - Bitterfeld-Wolfen startet Sanierung der Fuhneaue

Um hunderte Meter Böschungen zu stabilisieren und Brücken zeitgemäß zu gestalten, nahm Bitterfeld-Wolfen im Naherholungsgebiet Fuhneaue viel Geld in die Hand. Das erste Fest ist bereits geplant.

Von Ulf Rostalsky 26.11.2025, 08:00
Mehr als 500 Meter Böschung sind in der Fuhneaue in Wolfen saniert worden. Die Verantwortlichen sprechen von nachhaltiger Bauweise. (Foto: Ulf Rostalsky)

Wolfen/MZ. - Instabile Uferbereiche und Brücken, deren Zustand für Sorgenfalten sorgte: Die Fuhneaue in Wolfen ist nicht nur beliebtes Freizeitareal. Rund um die Veranstaltungsinsel wurde zudem der Sanierungsbedarf mit den Jahren immer deutlicher sichtbar.