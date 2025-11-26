Über Jahre hat der Betreiber von Einrichtungen zur Altenbetreuung bei den Pflegekassen nicht erbrachte Leistungen abgerechnet. Nun ist in Halle das Urteil gefallen.

Abrechnungsbetrug bei der Pflege: So hat das Landgericht Halle gegen den Chef geurteilt

Ort der Entscheidung: Das Landgericht Halle hat einen Inhaber von Einrichtungen zur Altenpflege wegen Betrugs in der Pflege verurteilt.

Halle (Saale)/Teutschenthal/MZ. - Es ging über Jahre, der Schaden in die Zehntausende: Das Landgericht Halle hat am Dienstag den Inhaber eines in der Saalestadt ansässigen Pflegedienstes und einer Tagespflege in Teutschenthal (Saalekreis) wegen Abrechnungsbetrugs verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der heute 48-Jährige zwischen 2016 und 2019 des 35-fachen Betrugs schuldig gemacht hat.