Räte und Verwaltung sehen keinen Grund mehr das Gebäude zu erhalten. Sie haben sich auf den Abriss geeinigt.

Der Klinkerbau am Markt soll abgerissen werden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Das Ende des Markthäuschens in Bad Dürrenberg ist besiegelt. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben am vergangenen Donnerstag die Haushaltssperre aufgehoben, um das kleine Gebäude abreißen zu lassen. Grund für die schnelle Entscheidung ist, dass eine Lösung für Markttreibende gefunden wurde, die während der Marktzeiten auf Toilette müssten.