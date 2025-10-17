Es wartet ein Minus im Haushalt der Stadt Bad Dürrenberg für kommendes Jahr. Daher werden bekannte Projekte wie Bauhof, Markthäuschen und die Sporthalle Tollwitz diskutiert.

Haushalt Bad Dürrenberg: Bauhof, Markthäuschen und die Sporthalle Tollwitz sind auf dem Prüfstand

Mit Blick auf den angespannten Haushalt haben die Räte im Hauptausschuss die Sanierung des Markthäuschens diskutiert.

Bad Dürrenberg/MZ. - Obwohl für das kommende Jahr ein Minus im Haushalt der Stadt Bad Dürrenberg steht, spricht Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) von einer guten Ausgangslage. Denn noch kann die Kommune ihr Minus mit Rücklagen ausgleichen und entgeht der Konsolidierung. 2027 sieht das dann schon anders aus. Daher wird nach Einsparpotenzialen gesucht.