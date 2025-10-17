Catharina Förster, Professorin für Innenraumplanung und Entwerfen an der Hochschule Anhalt, hält am 7. Dezember ihre Antrittsvorlesung. Ihr Weg in die Architektur, was sie ihren Studenten lehrt und wie sich langweilige Räume vermeiden lassen.

Was eine Professorin für Innenraumplanung lehrt und wie sich langweilige Zimmer vermeiden lassen

Catharina Förster, Professorin für Innenraumplanung und Entwerfen, im Audimax des Campus Dessau der Hochschule Anhalt

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Sommersemester 2025 wurde Catharina Förster zur Professorin für Innenraumplanung und Entwerfen an der Hochschule Anhalt am Campus Dessau berufen. Ihre für jedermann öffentlich zugängliche Antrittsvorlesung hält die 53-Jährige am 7. Dezember. Über ihren Weg zur Architektur und was sie ihren Studenten mitgeben will.