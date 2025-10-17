Bei der Halle-Leobener Burschenschaft Germania scheint es Ungereimtheiten zu geben. Der amtierende Vorstand ist offenbar schon seit anderthalb Jahren tot. Der Fall ist jetzt beim Registergericht gelandet.

Das Haus der Burschenschaft „Germania“ in Giebichenstein ist immer wieder mit Farbbeuteln beworfen worden.

Halle (Saale)/MZ. - Es war ruhig geworden um die laut eigenen Angaben „rechte“ Halle-Leobener Burschenschaft Germania. Nachdem die Studentenverbindung vor drei Jahren in die Schlagzeilen geraten war, weil der hallesche Studierendenrat vor einem Erstarken rechter Strukturen gewarnt hatte, sorgt nun die parteilose Landtagsabgeordnete Henriette Quade dafür, dass die Burschenschaft erneut in die Öffentlichkeit gerät. Auf Social Media veröffentlichte Quade jüngst ihre Recherche zum Trägerverein der Burschenschaft, in dessen Vereinsregistereintrag es offenbar Unstimmigkeiten gibt.