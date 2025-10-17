weather regenschauer
In Wittenberg entsteht auf dem Gelände des Mercedes Autohauses Moll eine MAN-Nutzfahrzeugwerkstatt. 2,5 Millionen Euro investiert die Unternehmerfamilie in den Anbau. Was sich dadurch verändert.

Von Paul Damm Aktualisiert: 17.10.2025, 18:14
Beim Spatenstich für die MAN-Werkstatt auf dem Gelände des Autohauses Moll haben Geschäftsführer und Partner selbst zum Spaten gegriffen. (Foto: Th. Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Es ist ein Spaten, der schon Geschichte geschrieben hat. Mit demselben Werkzeug, mit dem Erhard Moll 1994 den Grundstein für sein Autohaus in Wittenberg legte, sticht nun seine Tochter Susann Moll-Becker in den Sand. Nach zwei Jahren Planung und einigen bürokratischen Hürden kannnun der Bau der neuen MAN-Nutzfahrzeugwerkstatt auf dem Gelände des Mercedes-Betriebes in der Gottlieb-Daimler-Straße beginnen. Rund 2,5 Millionen Euro investiert die Unternehmerfamilie in die bisher wohl größte Erweiterung in der Firmengeschichte; und setzt damit ein deutliches Signal, dass es weitergeht: und zwar vom klassischen Autohaus hin zu einem modernen Nutzfahrzeugzentrum.