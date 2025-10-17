Die Landespolitik diskutiert über längere Grünphasen für Fußgängerampel. In Merseburg gibt es laut Stadt vor allem zwei Problempunkte. Welche das sind und warum die Kommune hier Schwierigkeiten sieht, etwas zu ändern, erklärt die Stadtsprecherin.

Merseburg/MZ. - Eine längere Grünphase für Fußgänger – das forderten zuletzt Landespolitiker von SPD und Grünen. Aus ihrer Sicht ist die für die Berechnung der Phasenlänge zugrunde gelegte Gehgeschwindigkeit von 1,2 oder teils 1,5 Metern je Sekunde (4,2 beziehungsweise 5,4 Stundenkilometer) gerade für Senioren zu hoch angesetzt. Eine Neuprogrammierung der Ampeln mit einem Meter pro Sekunde wäre wünschenswert.