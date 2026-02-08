Zilpzalp, Schwarzkehlchen und Mönchsgrasmücke galten lange als Zugvögel. Nun beobachten Vogelkundler des Ornithologischen Vereins „J. F. Naumann“ Köthen die Vögel hierzulande auch in der kalten Jahreszeit.

Der Zilpzalp ist eigentlich ein klassischer Sommervogel. Ornithologen beobachten ihn inzwischen auch im Winter hier in der Region.

Köthen/MZ. - Ein Zilpzalp in Osternienburg. Ein Schwarzkehlchen im Lödderitzer Forst. Eine Mönchsgrasmücke in Aken. Und das im Winter. Andreas Rößler, der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins „J. F. Naumann“ Köthen, ist begeistert. Denn eigentlich gelten diese Vögel als Zugvögel, die den Winter in wärmeren Gebieten verbringen.