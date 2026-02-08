Ornithologischer Verein Köthen Zilpzalp, Schwarzkehlchen und Co.: Warum Sommervögel den Winter plötzlich hier verbringen
Zilpzalp, Schwarzkehlchen und Mönchsgrasmücke galten lange als Zugvögel. Nun beobachten Vogelkundler des Ornithologischen Vereins „J. F. Naumann“ Köthen die Vögel hierzulande auch in der kalten Jahreszeit.
08.02.2026, 12:00
Köthen/MZ. - Ein Zilpzalp in Osternienburg. Ein Schwarzkehlchen im Lödderitzer Forst. Eine Mönchsgrasmücke in Aken. Und das im Winter. Andreas Rößler, der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins „J. F. Naumann“ Köthen, ist begeistert. Denn eigentlich gelten diese Vögel als Zugvögel, die den Winter in wärmeren Gebieten verbringen.