„The Quedlinburger“ Schönstes Regionalbuch, Kalender, Duftkerze: Junger Quedlinburger Verlag schafft Marke mit Herz
Anselm Schwindack hat den Verlag „The Quedlinburger“ gegründet, in dem nicht nur das „Schönste Regionalbuch Deutschlands“ erschienen ist. Längst sind auch andere, mit Quedlinburg verbundene Produktideen umgesetzt – und weitere in der Vorbereitung.
09.12.2025, 06:00
Quedlinburg/MZ. - „The Quedlinburger“ ist nicht nur der Titel des schönsten Regionalbuches Deutschlands 2025 in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“; es ist auch der Name des Verlags, in dem es erschienen ist. Das von Anselm Schwindack gegründete Unternehmen zeichnet aber längst für weitaus mehr ganz besondere Quedlinburg-Produkte verantwortlich, bei denen es auch nicht bleiben soll.