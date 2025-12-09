Anselm Schwindack hat den Verlag „The Quedlinburger“ gegründet, in dem nicht nur das „Schönste Regionalbuch Deutschlands“ erschienen ist. Längst sind auch andere, mit Quedlinburg verbundene Produktideen umgesetzt – und weitere in der Vorbereitung.

Zu den neuesten unter den Produkten des von Anselm Schwindack gegründeten Verlags „The Quedlinburger“ zählt eine Duftkerze, die gemeinsam mit „Luchsberg“ entwickelt wurde.

Quedlinburg/MZ. - „The Quedlinburger“ ist nicht nur der Titel des schönsten Regionalbuches Deutschlands 2025 in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“; es ist auch der Name des Verlags, in dem es erschienen ist. Das von Anselm Schwindack gegründete Unternehmen zeichnet aber längst für weitaus mehr ganz besondere Quedlinburg-Produkte verantwortlich, bei denen es auch nicht bleiben soll.