Geheimtipp von Frankfurter Buchmesse Ausgezeichnet! Deutschlands schönstes Regionalbuch kommt aus Quedlinburg
„The Quedlinburger“ wurde auf der Frankfurter Buchmesse als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“ ausgezeichnet. Es begeistert persönlichen Geschichten, eindrucksvollen Bildern und viel Liebe zur Welterbestadt.
18.10.2025, 08:00
Quedlinburg/MZ. - „Deutschlands schönstes Regionalbuch 2025“ in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“ kommt aus Quedlinburg: „The Quedlinburger“, das von Anselm Schwindack herausgegebene Buch mit Texten von Anna Fulton-Schwindack, Katharina Schwindack und Anselm Schwindack sowie Fotografien von Simone Hlawisch, ist im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit diesem Preis ausgezeichnet worden.