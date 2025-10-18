„The Quedlinburger“ wurde auf der Frankfurter Buchmesse als „Deutschlands schönstes Regionalbuch“ in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“ ausgezeichnet. Es begeistert persönlichen Geschichten, eindrucksvollen Bildern und viel Liebe zur Welterbestadt.

Riesige Freude: Anselm Schwindack mit einem Exemplar von „The Quedlinburger“ und der Auszeichnungsurkunde für „Deutschlands schönstes Regionalbuch“.

Quedlinburg/MZ. - „Deutschlands schönstes Regionalbuch 2025“ in der Kategorie „Touristische Entdeckungen“ kommt aus Quedlinburg: „The Quedlinburger“, das von Anselm Schwindack herausgegebene Buch mit Texten von Anna Fulton-Schwindack, Katharina Schwindack und Anselm Schwindack sowie Fotografien von Simone Hlawisch, ist im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit diesem Preis ausgezeichnet worden.