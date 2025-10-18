Der Bonbonmann aus Zeitz Süße Versuchung aus Zeitz: Bonbonmann Dirk Lawrenz verzaubert Groß und Klein - was das Geheimnis ist
Dirk Lawrenz ist der Bonbonmann. Er hat dem alten Zuckerbäcker-Handwerk neues Leben eingehaucht. Beim Zuckerfest konnte man ihm zuschauen. Wie so eine Köstlichkeit entsteht.
18.10.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - Glänzende Augen und ein Lächeln im Gesicht: Das ist das Auffällige an den Kunden, die an diesem Stand geduldig warten. Der Stand ist der vom Zeitzer Bonbonmann Dirk Lawrenz. Und ein wenig Geduld ist gefragt, denn was man zum Zuckerfest da kaufen konnte, wurde sozusagen frisch zubereitet.