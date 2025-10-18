weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Süße Versuchung aus Zeitz: Bonbonmann Dirk Lawrenz verzaubert Groß und Klein - was das Geheimnis ist

Dirk Lawrenz ist der Bonbonmann. Er hat dem alten Zuckerbäcker-Handwerk neues Leben eingehaucht. Beim Zuckerfest konnte man ihm zuschauen. Wie so eine Köstlichkeit entsteht.

Von Angelika Andräs 18.10.2025, 10:00
Bonbonherstellung zum Anschauen beim Zeitzer Zuckerfest: Bonbonmann Dirk Lawrenz präsentierte sein süßes Handwerk und hatte fleißige Helfer aus der Sekundarschule Am Schwanenteich, die mit ihrem fleißigen Einsatz die Spendenkasse der Schule füllen.
Bonbonherstellung zum Anschauen beim Zeitzer Zuckerfest: Bonbonmann Dirk Lawrenz präsentierte sein süßes Handwerk und hatte fleißige Helfer aus der Sekundarschule Am Schwanenteich, die mit ihrem fleißigen Einsatz die Spendenkasse der Schule füllen. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Glänzende Augen und ein Lächeln im Gesicht: Das ist das Auffällige an den Kunden, die an diesem Stand geduldig warten. Der Stand ist der vom Zeitzer Bonbonmann Dirk Lawrenz. Und ein wenig Geduld ist gefragt, denn was man zum Zuckerfest da kaufen konnte, wurde sozusagen frisch zubereitet.