Großes Lob und herzliche Dankesworte gibt es nach dem Zeitzer Zuckerfest 2025. Auch das Sicherheitskonzept der Stadt war offensichtlich perfekt. Was es noch zu sagen gibt.

„Ein tolles und sicheres Fest“ heißt es über das Zuckerfest in Zeitz: Warum alle so begeistert sind

Auch dieses Bild gehörte zum Zeitzer Zuckerfest.

Zeitz. - Ein grandioses Zuckerfest. Darin sind sich Schausteller, Mitwirkende, Stadt Zeitz, Veranstalter und vor allem die Besucherinnen und Besucher offensichtlich einig. Auch wenn es noch keine genauen Zahlen gibt, darf man gut und gern davon ausgehen, dass die Besucherzahl wieder deutlich oberhalb der 20.000 liegt.