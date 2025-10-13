Zeitz/MZ - Das Zuckerfest des Jahres 2025 ist Geschichte. Was bleibt, sind Erinnerungen an drei besondere Tage in der Stadt – mit viel Programm auf Bühnen, mit Rummelatmosphäre auf dem Neumarkt. Tausende Menschen haben von Freitag bis Sonntagnachmittag das Stadtzentrum mit Leben erfüllt und die Angebote wahrgenommen, die ihnen Innenstadt- und Markthändler sowie verschiedene Institutionen offeriert haben. Künstler wurden gefeiert, ganz gleich, ob sie aus der lokalen Szene kamen oder längst weit bekannt sind.Die MZ war natürlich an allen Festtagen unterwegs und hat das Zuckerfest in zahlreichen Bildern eingefangen – eine exklusive Auswahl zeigen wir hier unter dem Motto: So schön war das Zuckerfest.

