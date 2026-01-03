Die Burg Falkenstein und der Landschaftspark Degenershausen sind beliebte Ausflugsziele im Selketal, hinken aber beim schnellen Internet hinterher. Die Stadt Falkenstein/Harz hat jetzt fast eine Million Euro Fördergeld bekommen, um das zu ändern.

Für den Anschluss touristischer Hotspots in Selketal an schnelles Internet hat Falkenstein/Harz zum Jahresende 2025 fast eine Million Fördergeld bekommen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Weiße Flecken sind nicht länger weiß: Die Lücken in der Versorgung mit schnellem Internet sind jetzt grau - und dieses „Graue-Flecken-Förderprogramm“ bescherte der Stadt Falkenstein/Harz kurz vor Jahresende noch einmal einen Geldregen. Für den Lückenschluss im Glasfaserausbau erhält sie eine hundertprozentige Förderung - 990.000 Euro, sagt Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler).