weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Glasfaserausbau in Falkenstein/Harz: Schnelles Internet für touristische Hotspots im Selketal

Glasfaserausbau in Falkenstein/Harz Schnelles Internet für touristische Hotspots im Selketal

Die Burg Falkenstein und der Landschaftspark Degenershausen sind beliebte Ausflugsziele im Selketal, hinken aber beim schnellen Internet hinterher. Die Stadt Falkenstein/Harz hat jetzt fast eine Million Euro Fördergeld bekommen, um das zu ändern.

Von Rita Kunze 03.01.2026, 16:00
Für den Anschluss touristischer Hotspots in Selketal an schnelles Internet hat Falkenstein/Harz zum Jahresende 2025 fast eine Million Fördergeld bekommen.
Für den Anschluss touristischer Hotspots in Selketal an schnelles Internet hat Falkenstein/Harz zum Jahresende 2025 fast eine Million Fördergeld bekommen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Falkenstein/Harz/MZ. - Weiße Flecken sind nicht länger weiß: Die Lücken in der Versorgung mit schnellem Internet sind jetzt grau - und dieses „Graue-Flecken-Förderprogramm“ bescherte der Stadt Falkenstein/Harz kurz vor Jahresende noch einmal einen Geldregen. Für den Lückenschluss im Glasfaserausbau erhält sie eine hundertprozentige Förderung - 990.000 Euro, sagt Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler).