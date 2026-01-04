Wenn die Nacht über den historischen Marktplatz fällt, beginnt ein Spektakel voller Geheimnisse: Wesen aus der Schattenwelt, Feuershows und uralte Rituale lassen die erste „Quedlinburger Rauhnacht“ lebendig werden und eine besondere Magie spüren. Was am Samstagabend, 3. Januar, zu erleben war.

Schattenwesen und Feuershow: So mystisch feiert Quedlinburg die Rauhnächte (mit vielen Fotos)

Ein Spektakel für Augen und Ohren: die erste „Quedlinburger Rauhnacht“ mit den Figuren der „Schattenwelt Südharz“.

Quedlinburg/MZ. - „Tritt ein in das Reich der Schatten!“, fordert die Stimme auf, die am Samstagabend, 3. Januar, aus dem Dunkel über den Marktplatz in Quedlinburg schallt. Dicht gedrängt stehen die Besucher, um der Einladung zu folgen, Wesen zu erleben, „deren Augen das Geheimnis der Nacht in sich tragen“, zu einer Zeit, in der „die Grenze zwischen den Welten dünn ist“: bei der ersten „Quedlinburger Rauhnacht“.