Quedlinburg startet mit einem neuen Highlight in das Jahr 2026: Werbegemeinschaft Steinbrücke und Kaufmannsgilde veranstalten die erste Raunacht, die Geschichte, Kultur und Fantasie zusammenbringt. Wer mit dabei ist.

Mystische Premiere: Erste Raunacht in Quedlinburg mit Fabelwesen und Magie

Mitglieder der Gruppe „Schattenwelt Südharz“ sind schon bei Veranstaltungen – wie hier etwa in Thale – zu erleben gewesen und auch bei der ersten Raunacht in Quedlinburg dabei.

Quedlinburg/MZ. - Wenn das Jahr 2026 schon begonnen hat, Weihnachtsbaum und Pyramide aber noch den Quedlinburger Marktplatz schmücken, wollen die Werbegemeinschaft Steinbrücke und die Kaufmannsgilde als Veranstalter zu einem neuen Highlight einladen. Das soll, wie Martin Wiesenmüller von der Werbegemeinschaft sagt, Geschichte, Kultur und Mystik verbinden.