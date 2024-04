Anderthalb Jahre lang musste die Stadt Falkenstein auf das Okay der Investitionsbank warten - jetzt kann sie das letzte Teilstück ihres Abschnitts am Europaradweg R1 bauen. Aber nun muss alles schnell gehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reinstedt/Ermsleben/MZ. - Gute Nachrichten für Radfahrer: Die Stadt Falkenstein will bis zum Jahresende den Lückenschluss zwischen Ermsleben und Reinstedt schaffen. Der neue Radweg verläuft auf einer stillgelegten Bahnstrecke hinter dem Parkplatz am Reinstedter Weg in Ermsleben bis zur Straße Am Oland in Reinstedt; dort führt der Europaradweg R1 weiter bis nach Hoym.